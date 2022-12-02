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Dünya

Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 sivil öldü

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İdlib ilinin güneybatısındaki Obin köyüne düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 02.12.2022
Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 sivil öldü

İdlib

Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde, Obin köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda aynı aileden 3 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

İdlib'deki durum 

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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