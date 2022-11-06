Dolar
18.57
Euro
18.50
Altın
1,681.15
ETH/USDT
1,622.50
BTC/USDT
21,203.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
N Kolay 44. İstanbul Maratonu start alıyor. N Kolay 44. İstanbul Maratonu start alıyor.
logo
Dünya

Esed rejiminin İdlib'de çadır kampa düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü, 75’i yaralandı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İdlib ilinde yerinden edilenlerin sığındığı bir kampa düzenlediği misket bombalı saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi, en az 75 sivil yaralandı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 06.11.2022
Esed rejiminin İdlib'de çadır kampa düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü, 75’i yaralandı Fotoğraf: İzzeddin Kasim/AA

İdlib

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim güçleri sabah saatlerinde İdlib'in kuzeyindeki zorla yerinden edilen sivillerin yaşadığı Maram Kampı'na misket bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, en az 75 sivil yaralandı.

Yaralılar, sivil savunma ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İdlib'deki durum 

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
KPSS Ortaöğretim başladı
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Amasya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Benzer haberler

Esed rejiminin İdlib'de çadır kampa düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü, 75’i yaralandı

Esed rejiminin İdlib'de çadır kampa düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü, 75’i yaralandı

İngiltere Büyükelçisi Sivastopol’deki saldırı nedeniyle Rus Dışişleri'ne çağrıldı

Nancy Pelosi'nin eşini yaralayan Depape tutuklu yargılanacak

Zelenskiy, Rus saldırıları nedeniyle Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldıklarını belirtti

Zelenskiy, Rus saldırıları nedeniyle Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldıklarını belirtti
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'yı fethedemeyeceğini vurguladı

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'yı fethedemeyeceğini vurguladı
Pelosi'nin kocasını yaralayan Depape saldırı ve adam kaçırmaya teşebbüsle suçlandı

Pelosi'nin kocasını yaralayan Depape saldırı ve adam kaçırmaya teşebbüsle suçlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet