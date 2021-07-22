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Dünya

Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, Humus ilindeki bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini ileri sürdü.

Ethem Emre Özcan   | 22.07.2021
Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Ankara

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail'in yerel saatle 01.13'te Humus'un batı kırsalında bulunan Kusayr ilçesindeki bazı noktalara saldırdığını iddia etti.

Haberde "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerinin çoğunu karşıladı. Sadece maddi hasar meydana geldi." ifadesine yer verildi.

Lübnan sınırındaki Kusayr ilçesinde rejim ordusunun yanı sıra Lübnan Hizbullahı ve İran Devrim Muhafızlarının emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esed rejimi, İsrail'in 19 Temmuz'da Halep'e, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

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