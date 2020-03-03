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Dünya, Libya

Esed rejimi Hafter yanlısı sözde hükümeti tanıyan ilk yönetim oldu

Esed rejimi, Libya'nın Şam Büyükelçiliği'ni Hafter’in sözde hükümetine verdi. Rejim, bu adımıyla Libya'daki Hafter yanlısı sözde hükümeti tanıyan ilk yönetim oldu.

Enes Canlı   | 03.03.2020
Esed rejimi Hafter yanlısı sözde hükümeti tanıyan ilk yönetim oldu

Ankara

Suriye’deki Beşşar Esed rejimi, Libya’nın Şam Büyükelçiliği’ni ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı sözde hükümete vererek, onu tanıyan ilk yönetim oldu.

Esed rejiminin haber ajansı SANA’ya göre, 8 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçen Libya’nın Şam Büyükelçiliği, Hafter yanlısı sözde hükümete verildi. 

Hafter yanlısı sözde hükümet temsilcileri ile Şam'da mutabakat zaptı imzalayan Esed rejimi, onu tanıyan ilk yönetim oldu. 

Başkent Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti, Libya’nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi olarak biliniyor.

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