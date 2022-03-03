Dolar
14.15
Euro
15.68
Altın
1,933.19
ETH/USDT
2,885.80
BTC/USDT
43,218.00
BIST 100
2,022.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ermenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan oldu

Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan oylamanın ikinci turunda, iktidar partisinin adayı Vaagn Haçaturyan, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Ruslan Rehimov   | 03.03.2022
Ermenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan oldu

Erivan

Ermenistan Parlamentosu'nda, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için ikinci tur oylama yapıldı.

Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi tarafından aday gösterilen ve seçime tek aday olarak giren 63 yaşındaki Haçaturyan, 71 oy alarak Ermenistan Cumhurbaşkanı oldu.

Muhalefette bulunan Ermenistan İttifakı ile Onurum Var İttifakı milletvekilleri seçimi protesto ederek oylamaya katılmadı.

Dün yapılan ilk turda Haçaturyan'ın 65 oy alması üzerine, yeter oy sayısı sağlanamadığı için oylama ikinci tura kalmıştı.

Ermenistan'da anayasası gereği, cumhurbaşkanını parlamento seçiyor.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ülkesindeki siyasi sorunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını gerekçe göstererek 23 Ocak'ta istifa etmişti.

Vaagn Haçaturyan

Ermenistan'ın Sisian bölgesinde 1959'da doğan Haçaturyan, 1980'de Ermenistan Devlet Ekonomi Üniversitesinden mezun oldu.

1992-1996 yıllarında Erivan Belediye Başkanı olarak görev yapan Haçaturyan, bu görevin ardından milletvekili seçildi.

Kariyerini siyasette sürdüren Haçaturyan, Paşinyan hükümetinde Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı olarak görev yapıyordu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Artık bireysel sorumlulukların ön planda olması gereken bir evreye geçtik
Futbol müsabakalarında HES Kodu sorgulanmayacak
TURKOVAC aşı çalışmalarına destek için gönüllü gençler aranıyor
Türkiye'de 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19, dünyada bunaltı ve depresyonu yüzde 25 artırdı

Benzer haberler

Ermenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan oldu

Ermenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan oldu

GÖRÜŞ - 30. yılında Hocalı Katliamı

Türkiye-Ermenistan görüşmelerinde ikinci adım

Ermenistan'daki Hor Virap Manastırı ziyaretçilerinin manzarası: Ağrı Dağı

Ermenistan'daki Hor Virap Manastırı ziyaretçilerinin manzarası: Ağrı Dağı