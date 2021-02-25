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Dünya

Ermenistan'da ordunun istifa bildirisi sonrası meydanlar hareketlendi

Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik istifa çağrısının ardından iktidar ve muhalefet yanlıları, başkent Erivan'da miting yaptı.

Dmitri Chirciu   | 25.02.2021
Ermenistan'da ordunun istifa bildirisi sonrası meydanlar hareketlendi

Moskova

Paşinyan, Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda destekçileriyle toplanırken, Ermenistan ordusunun Paşinyan'a yönelik istifa çağrısına destek veren muhalif kesimler ise Özgürlük Meydanı'nda bir araya geldi.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, Paşinyan destekçileri ve muhalifler arasında zaman zaman yumruklu kavga yaşandı.

Paşinyan, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, ordunun halka ve kendisine bağlı olduğunu belirtti.

İstifasının ülkedeki sorunları çözemeyeceğini vurgulayan Paşinyan, "İstifa edip etmememe ancak halk karar verebilir. Ermeni halkı, askeri darbeye izin vermeyecek." dedi.

Ülkede oluşan durumu Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile telefonda görüştüklerini dile getiren Paşinyan, Sarkisyan'a Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alındığına ilişkin kararnameyi imzalaması gerektiğini söylediğini aktardı.

Paşinyan, "Cumhurbaşkanı bunu imzalamazsa, darbeyi destekliyor demek. Bu çok basit bir seçenektir." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanına istifa etmesi çağrısında bulunan Paşinyan, "Gasparyan'ın orduyu halka karşı galeyana getirmesine izin vermeyeceğim. Ordudaki diğer yetkililerin görev başına geçmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Daha önce, ülkede erken parlamento seçimlerinin yapılmasını teklif ettiğini hatırlatan Paşinyan, bu fikirden, destekçilerinin isteği üzerine vazgeçtiğini bildirdi.

"Silahlı güçlerin siyasi süreçlere dahil edilmesi girişimleri kabul edilemez"

Öte yandan, Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, silahlı güçlerin ülkenin sınırlarını koruduğu ve güvenliğini sağladığı vurgulandı.

Açıklamada, "Silahlı güçlerin ülkedeki siyasi süreçlere dahil edilmesi girişimleri kabul edilemez. Buna benzer her girişim, ülkedeki istikrar ve güvenlik için tehdit oluşturuyor. Bakanlık, bu tür eylemlere gerekli tepkiyi verecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımlamıştı.

Paşinyan da ordunun bildirisini "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

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