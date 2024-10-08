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Ermenistan birlikleri Türkiye ve İran sınırlarında Rus Sınır Muhafızları'yla birlikte görev alacak

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Sınır Muhafız Birlikleri, 1 Ocak 2025'ten itibaren Türkiye-Ermenistan ve Ermenistan-İran sınırlarında Rus Sınır Muhafızları'yla birlikte görev alacak.

Yavuz Aydın  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Ermenistan birlikleri Türkiye ve İran sınırlarında Rus Sınır Muhafızları'yla birlikte görev alacak

Ankara

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Facebook sosyal medya hesabından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Moskova'da yapılan görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Görüşmede enerji, eğitim ve insani alanlarda işbirliği konularının ele alındığını kaydeden Bağdasaryan, halen Rus Sınır Muhafızları tarafından yürütülen sınır koruma hizmetlerinde değişikliğe gidilmesi konusunda Putin ve Paşinyan arasında mutabakata varıldığını aktardı.

Başbakanlık Sözcüsü, 1992'den beri Rus askerlerinin yürüttüğü Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-İran devlet sınırlarının korunmasına ve sınır kontrol noktasındaki hizmetlere 1 Ocak 2025'ten itibaren Ermenistan Ulusal Güvenlik Teşkilatına bağlı Sınır Muhafız Birliklerinin de katılması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Bağdasaryan, paylaşımında "Ermenistan-İran devlet sınırındaki kontrol noktasında hizmet ise tamamen Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisine bağlı Sınır Muhafız Birlikleri tarafından gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Sözcü, görüşmede Paşinyan'ın Putin'e Ermenistan'ın "Barış Kavşağı" projesinin detaylarını sunduğunu da kaydetti.

Ne olmuştu?

İki ülke arasında varılan mutabakat gereği, Zvartnots Uluslararası Havalimanında Rus Sınır Muhafızları tarafından yürütülen hizmetler, 1 Ağustos tarihinden itibaren Ermenistan Sınır Muhafızlarına devredilmişti.

Rus Sınır Muhafızları, 1992'de Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-İran devlet sınırlarının korunması görevini yürütüyor.

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