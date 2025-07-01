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Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Katolikos II. Garegin'e görevden çekilme çağrısı yaptı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin ruhani lideri Katolikos II. Garegin'e, bekarlık yeminini ihlal ederek evlilik dışı çocuk sahibi olduğu gerekçesiyle görevden çekilme çağrısı yaptı.

Ruslan Rehimov  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Katolikos II. Garegin'e görevden çekilme çağrısı yaptı

Ankara

Paşinyan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, evli olan ve bunu gizlemeyen din adamlarını desteklediğini belirtti.

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Kendisini eleştirenler dahil tüm evli rahipleri kardeş olarak gördüğünü belirten Paşinyan, "Sizler halkı ve Tanrı'yı aldatmadığınız için kardeşimsiniz. Kilise içinde ayrıcalıklı konumda bulunan Katolikosluk makamındaki din adamı II. Garegin'in de çocuğu varsa, sizin de çocuğunuz varsa neden o sizden daha yüksek bir mevkiye sahip olsun. Oysa halkı ve Tanrı'yı aldatan odur, siz değil." ifadelerine yer verdi.

Paşinyan, II. Garegin'in bekarlık yeminini ihlal ettiğini öne sürerek "Zina eden 'bekar' din adamı neden sizi yönetmeli. Bu hakkı sadece bekarlık yeminine dayanarak elde etti ama o yemini de kirletti. II. Garegin de benim kardeşimdir ama Katolikosluk makamından ayrılmalıdır. Eğer ayrılmazsa, onu birlikte, kardeşçe oradan ayıracağız." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'da hükümet ile kilise arasındaki gerilim

Ermeni Apostolik Kilisesi ile Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki hükümet arasında son dönemde gerilim yaşanıyor.

Kilise, Paşinyan'ı Azerbaycan'a taviz vermekle suçlarken, Paşinyan ise kiliseyi "devlet işlerine karışmak" ve "iktidarı ele geçirmeye çalışmakla" itham ediyor.

Paşinyan, ayrıca II. Garegin'in bekarlık yeminini bozarak çocuk sahibi olduğunu, dolayısıyla dini lider olamayacağını savunuyor.

Başbakan Paşinyan, "kriminal oligarşik ruhban sınıfının iktidarı gasp planı yaptığını" açıklamış, bu kapsamda Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Hükümeti yasa dışı yollarla devirmeyi planlamakla suçlanan, aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da bulunduğu 15 kişi mahkemece tutuklanmıştı.

Güvenlik güçlerinin Ermeni Apostolik Kilisesinin Eçmiadzin'deki merkezine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Şirak Başpiskoposu Mihail Ajapahyan'ın da tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ermeni Kilisesinin çağrısıyla 4 Mayıs 2024'te Azerbaycan'a iade edilen Gazah ilinin 4 köyü nedeniyle Tavuş ve Şirak bölgelerinden başkent Erivan’a yürüyüş düzenlenmiş, ülke genelinde protesto gösterileri yapılmıştı.

Paşinyan, istifasını isteyen kiliseye yönetim değişikliğinin ancak seçimle mümkün olabileceği yanıtını vermişti.

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