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Dünya

Ermenistan askerlerinin ateş açması sonucu 3 Azerbaycan askeri yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını ve 3 Azerbaycan askerinin yaralandığını bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 24.09.2022
Ermenistan askerlerinin ateş açması sonucu 3 Azerbaycan askeri yaralandı

Bakü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerinin 23 Eylül saat 19.30'tan 23.40'a kadar Basargeçer ilinin Yukarı Şorca ve Cermuk yerleşim birimlerindeki mevzilerinden Kelbecer ilinin İstisu ve Zeylik yerleşim birimlerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerini aralıklarla ateş altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 3 askerin yaralandığı, yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu belirtilen açıklamada, yaşananlar nedeniyle tüm sorumluluğun, durumu kasıtlı olarak gerginleştirmeye çalışan Erivan yönetiminde olduğu ifade edildi.


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