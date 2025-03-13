Ermeni birliklerinin sınır görevini devraldığı Margara Sınır Kapısı'nda son durum görüntülendi
Rus Sınır Muhafız Birlikleri'nin çekilmesiyle 1 Mart itibarıyla kontrol görevleri tamamen Ermenistan Sınır Muhafız Birlikleri'ne geçen Margara Sınır Kapısı'ndaki son durum görüntülendi.
İstanbul
Ermenistan-Türkiye sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nın Ermenistan tarafı olan Margara'da sınır görevlerini 1 Mart'tan itibaren Ermeni güçleri devraldı.
AA ekibinin de aralarında bulunduğu Türk gazeteciler, Rus Sınır Muhafız Birliklerinin çekilmesiyle kontrolü tamamen Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi'ne bağlı Sınır Muhafız Birlikleri'ne geçen Margara Sınır Kapısı'ndaki son durumu yerinde takip etti.
Ermenistan Başbakanlık Ofisi yetkilileri, burada yaptığı açıklamada, Margara Sınır Kapısı'nın üçüncü ülke vatandaşları ile diplomatik ve özel pasaport sahiplerinin kullanımına açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, bu kapsamda sınır kapısı yenileme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.
Halen kapalı olan Türkiye-Ermenistan sınırı, 1993'te Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmesi nedeniyle kapatılmıştı.
Bu dönemde sınır sadece, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şubat 2023'te iki kez, insani yardımın geçişi için açılmıştı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Margara Sınır Kapısı'nda sınır hizmetinin 1 Mart'tan itibaren yalnızca Ermenistan Sınır Muhafız Birlikleri askerleri tarafından sağlandığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.