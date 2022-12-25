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Dünya

Erbil'deki sığınmacı kampında kalan Suriyeliler yeni yıla yokluk içinde buruk giriyor

Irak'ın Erbil kentindeki kampta zorlu koşullarda hayatlarını sürdüren Suriyeli sığınmacılar, yeni yılın kendileri için anlamının kalmadığını ve uluslararası kuruluşlardan yardım beklediklerini belirtti.

Abdulhamid Hüseyin   | 25.12.2022
Erbil'deki sığınmacı kampında kalan Suriyeliler yeni yıla yokluk içinde buruk giriyor Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed / AA

Erbil

Savaş nedeniyle ülkelerini terk eden Suriyeliler, yıllardır Erbil merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzakta bulunan Kevirgosk Sığınmacı Kampı'nda kalıyor. Kamp sakinleri, yeni yıl öncesi yaşadıkları sıkıntıları AA muhabirine anlattı.

Taksicilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan Cemal Ömer, benzin fiyatlarındaki artıştan dolayı iş yapamadıklarını söyledi.

Ömer, "İnsanlar ekonomik durumları nedeniyle taksiye, arabaya binemiyor. Yeni yıldan beklentimiz işimizin yürümesi; başka bir isteğimiz yok. Kimse de bize yardım etmiyor. Bir Allah var bize yardım eden, başka kimse yok." diye konuştu.

"Bizim için önemli olan çocuklarımızı okutmak"

Bir başka kamp sakini Abdulaziz Salih Abdo da 2020'den sonra kampa uluslararası yardımların büyük ölçüde kesildiğini belirterek, "Biz mülteci bile olamadık. Birleşmiş Milletler (BM), bölge yönetimi ve Irak hükümetinden isteğimiz mülteci olarak tanınmamız." dedi.

Hak ve hukuktan yoksun olduklarını kaydeden Abdo, "Zoraki bir hayatımız söz konusu. Eğer dışarıdan, Suriye'den biri evini satmışsa hayatını idame edebilir yoksa hayat zor." ifadelerini kullandı.

Abdo, buruk karşıladıkları yeni yıldan beklentilerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Yeni yıl bizim için önemli değil, bizim için önemli olan çocuklarımızı okutmak. 9 yıldır buradayız ve onların eğitimi büyük zarar gördü. Çocuklarımız okula gidiyordu ama iki yıldır okulu kampın dışına çıkardılar. Birinin hastasını doktora götürmesi bile büyük zahmetlerle yapılıyor."

"Para olmadığından yeni yıl için bir şey yapamıyoruz"

Said Halid de yokluk içinde yaşam mücadelesi verdiklerini aktardı.

Halid, "Bazıları Avrupa'da çalışan çocukları sayesinde yaşıyor. Para olmadığından yeni yıl için bir şey yapamıyoruz. Yeni yılın hiçbir anlamı kalmadı. Avrupa'da çocuğu olan para konusunda biraz rahat, yoksa herkesin durumu zor." diye konuştu.

BM'nin kampa herhangi bir yardımı olmadığını söyleyen Halid, 10 yıldır burada bulunmalarına rağmen mülteci statüsüne bile alınmadıklarını ifade etti.

Ukrayna-Rusya savaşı öncesinde yapılan yardımların çok azaldığına dikkati çeken Halid, uluslararası kuruluşları destek olmaya çağırdı.

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