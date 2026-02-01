Endonezya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 70'e yükseldi
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiği bildirildi.
Ankara
Antara ajansının haberine göre, Batı Cava eyaletindeki toprak kaymasının ardından arama çalışmaları devam ediyor.
Bandung Arama Kurtarma Ofisi Başkanı Ade Dian Permana, yaptığı açıklamada, afetten toplam 158 kişinin etkilendiğini, 78 kişinin kurtarıldığını, ölü sayısının ise 70'e çıktığını belirtti.
Permana, kayıp 10 kişinin halen enkazın altında olduğunun değerlendirildiğini ifade ederek, yeni toprak kaymaları riskine karşı da önlemler alındığını aktardı.
Batı Cava eyaletinin Batı Bandung bölgesinde günlerce etkili olan yoğun yağışların ardından 24 Ocak'ta toprak kayması meydana gelmişti.
Heyelanın meydana geldiği bölgelerden yaklaşık 230 kişi geçici barınaklara tahliye edilmişti.
Yetkililer, bazı yerleşim alanlarının tamamen toprak altında kaldığını bildirmişti.