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Dünya

Endonezya sularında kurtarılan Arakanlı Müslümanların 7 aydır denizde olduğu belirlendi

Endonezya'nın Açe eyaletinde kurtarılan 297 Arakanlı Müslüman'ın 7 aydır denizde olduğu tespit edildi.

Mahmut Atanur   | 07.09.2020
Endonezya sularında kurtarılan Arakanlı Müslümanların 7 aydır denizde olduğu belirlendi

Cakarta

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Bölge Koordinatörü Oktina, ahşap tekneleriyle eyaletin Lhokseumawe kentine ulaşan Arakanlı sığınmacıların 7 aydır denizde olduğunu açıkladı.

Kurtarılan 181’i kadın ve 14’ü çocuk 297 Arakanlı Müslüman'ın bitkin olduğunun gözlemlendiğini aktaran Oktina, sığınmacılardan bazılarının ise tıbbi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Bölge yetkilileri de kentteki Mesleki Eğitim Merkezi binasına geçici olarak yerleştirilen sığınmacıların temel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalara başlandığını bildirdi.

Malezya ve Tayland Arakanlıları geri çevirdi

''The Arakan Project'' adlı insan hakları kuruluşunun direktörü Chris Lewa, Açe’ye ulaşanların, 2015’ten bu yana Endonezya’ya gelen en kalabalık sığınmacı grubu olduğunu kaydetti.

Lewa, Bangladeş’ten mart sonu veya nisan başında Malezya’ya gitmek üzere yola çıkan sığınmacıları, Malezya ve Tayland hükümetinin ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geri çevirdiği bilgisini paylaştı.

24 Haziran’da da Açe’deki Seunuddon Sahili açıklarında teknelerinin arızalanması nedeniyle denizde sürüklenen 94 Arakanlı Müslüman balıkçılar tarafından kurtarılmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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