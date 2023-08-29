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Dünya

Eminem, Cumhuriyetçi aday adayı Ramaswamy'den şarkılarıyla rap yapmamasını istedi

ABD'li rapçi Eminem'in plak şirketi, Cumhuriyetçi başkan aday adayı Vivek Ramaswamy'e seçim kampanyasında Eminem şarkılarıyla rap yapmayı bırakmasını isteyen bir mektup gönderdi.

Gökhan Çeliker  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Eminem, Cumhuriyetçi aday adayı Ramaswamy'den şarkılarıyla rap yapmamasını istedi

Ankara

BBC'nin haberine göre, mektup 23 Ağustos'ta Eminem'in şirketi tarafından Ramaswamy'in avukatlarına gönderildi.

Şirketin mektubunda, Eminem'den, Cumhuriyetçi aday adayının kendisinin "müzikal bestelerini" kullanmasına itiraz ettiğini belirttiği bir "mesaj" aldığı vurgulandı.

Mektupta, Eminem eserlerinin Ramaswamy'in seçim kampanyasında bundan sonra kullanımı durumunda "lisansının maddi ihlali" olarak değerlendirileceği de bildirildi.

Ramaswamy, Eminem'in şarkılarını artık söylemeyecek

Ramaswamy'nin sözcüsü, Eminem'in isteğinin yerine getirileceğini açıkladı.

Foo Fighters, 2008'de Cumhuriyetçi John McCain'in başkanlık yarışı sırasında "My Hero" şarkısını kullanmasından rahatsız olmuş, Jackson Browne da başkanlık seçimleri kampanyası sırasında "Running on Empty" şarkısının kullanımının bırakılması için dava açmıştı.

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