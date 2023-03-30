Dolar
19.17
Euro
20.82
Altın
1,966.00
ETH/USDT
1,807.50
BTC/USDT
28,692.00
BIST 100
4,959.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Emine Erdoğan, New York'ta Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'yla bir araya geldi

Emine Erdoğan, BM'deki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak için geldiği New York'ta Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'yla bir araya geldi.

Şerife Çetin  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Emine Erdoğan, New York'ta Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'yla bir araya geldi Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

New York

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Gafarova'yla Türkevi'ndeki görüşmesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Erdoğan, "Sıfır Atık ile ilgili deneyimlerimizi paylaştık. Çevre sorunlarının tüm dünya ülkelerinin sorumluluğunda olduğu konusunda ve iklim krizi ile ortak mücadelede hemfikiriz." açıklamasında bulundu.

Gaforava Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle başsağlığı dilekleri ve gösterdikleri destek için teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Onun nezdinde can Azerbaycan halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'a özel davet

BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 24 Şubat'ta Türkiye'ye gelerek Emine Erdoğan ve Türk halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti. Sharif, Emine Erdoğan'a, BM Genel Sekreteri Guteress'in ilk kez düzenlenecek 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine katılması için özel davetini de sunmuştu.

Uluslararası Sıfır Atık Günü

BM Genel Kurulu, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararını oydaşmayla kabul etmişti.

Genel Kurulun bu kararıyla 30 Mart “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildi.​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye genelinde 6 yılda 164 bin bina ve yerleşke sıfır atığa geçti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hedefimiz, Türkiye'yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ülkesi haline getirmektir
Kahramanmaraş'ta bina yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YKS, deprem bölgesinde 4 ilde yapılacak
Bakan Kurum, İstanbul Tuzla'da "İlk Evim" sosyal konut kuralarının tamamlandığını açıkladı

Benzer haberler

Emine Erdoğan, New York'ta Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'yla bir araya geldi

Emine Erdoğan, New York'ta Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'yla bir araya geldi

Emine Erdoğan, New York'ta Türk ailenin evinde iftar yaptı

Emine Erdoğan'dan New York’ta Türkevi’ne ziyaret

Emine Erdoğan, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

Emine Erdoğan, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi
Trump, suçlanmasının ülkede "ölüm" ve "yıkım"a neden olabileceğini savundu

Trump, suçlanmasının ülkede "ölüm" ve "yıkım"a neden olabileceğini savundu
Depremzede 10 yaşındaki Süleyman, Mete Gazoz gibi başarılı bir okçu olmak istiyor

Depremzede 10 yaşındaki Süleyman, Mete Gazoz gibi başarılı bir okçu olmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet