Dolar
35.97
Euro
37.22
Altın
2,861.91
ETH/USDT
2,670.90
BTC/USDT
97,189.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Elon Musk, TikTok'u satın almakla ilgilenmediğini söyledi

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, Çin merkezli TikTok'un Amerikan firmasına satılmaması halinde ülkede yasaklanmasına ilişkin tartışmalar sürerken, bu uygulamayı satın alma planı olmadığını belirtti.

Aynur Şeyma Asan  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Elon Musk, TikTok'u satın almakla ilgilenmediğini söyledi

Ankara

"Welt Documentary" adlı YouTube kanalı, Musk'ın 28 Ocak'ta katıldığı "WELT Ekonomi Zirvesi" oturumunun videosunu yayınladı.

Musk, çevrim içi katıldığı oturumda, ABD'de yasaklanmasına ilişkin süreçte belirsizlik süren video paylaşım uygulaması TikTok'a ilişkin değerlendirmede bulundu.

TikTok'u satın almakla ilgilenmediğini ifade eden Musk, "TikTok için bir teklif sunmadım. Sahibi olsaydım yapacaklarıma ilişkin bir planım da yok." diye konuştu.

Musk, TikTok'u kullanmadığını söyleyerek "Sanırım sahibi olsaydım algoritmanın ne kadar zararlı ya da faydalı olduğunu belirlerdim. Daha faydalı ve verimli olması için değiştirmenin yollarını arardım." dedi.

ABD'de TikTok tartışması

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, uygulama, aynı gün tekrar erişime açılmıştı. TikTok'un yanı sıra CapCut'ın da ülkede erişimine engel konulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

Trump, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.

Uygulamaya yönelik ilgi neticesinde TikTok'un satışında teklif veren çok sayıda yatırımcı veya şirket olacağını vurgulayan Trump, 28 Ocak'ta bu aşamada "teklif savaşına" şahit olmak istediğini dile getirmişti.

Öte yandan, Trump yönetiminin popüler sosyal paylaşım uygulamasının kapatılmasını önlemek için kararın sebebi olan veri güvenliği kaygılarına çözüm bulması gerekiyor.

TikTok'un çatı şirketi ByteDance Çin'e kayıtlı bir firma olduğundan, ülke kanunları gereği elindeki kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Depremlerden etkilenen 11 ilde çalışmalar aralıksız sürüyor
Tüketici derneklerinden 14 Şubat öncesi "tüketim tuzağı" uyarısı
Bakırköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı
İHH Kadın Birimi, 2024'te 25 bin kadın gönüllüyle on binlerce kişiye yardım ulaştırdı
Okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 12 bin 928 sürücüye işlem yapıldı

Benzer haberler

Elon Musk, TikTok'u satın almakla ilgilenmediğini söyledi

Elon Musk, TikTok'u satın almakla ilgilenmediğini söyledi

"Ne Zha 2", Çin'in en fazla gişe hasılatı yapan filmi oldu

Almanya'nın ihracatı 2024'te de geriledi

Kolombiya ile Çin yeni deniz taşımacılığı rotasıyla ticaretlerini güçlendirmeyi hedefliyor

Kolombiya ile Çin yeni deniz taşımacılığı rotasıyla ticaretlerini güçlendirmeyi hedefliyor
Türkiye'nin nadir toprak elementleri stratejik olarak neden önemli?

Türkiye'nin nadir toprak elementleri stratejik olarak neden önemli?
Küresel LNG talebindeki yükseliş gemi siparişlerini artırdı

Küresel LNG talebindeki yükseliş gemi siparişlerini artırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet