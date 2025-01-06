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Dünya

El Salvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Sinan Doğan  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
El Salvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bolivar

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün La Libertad kentine 50 kilometre mesafedeki Pasifik Okyanusu'nda olduğunu açıkladı.

Derinliği 49,5 kilometre kaydedilen depremin büyüklüğünün 6,3 olduğu belirtildi.

Deprem komşu ülkeler Guatemala ve Nikaragua'da da hissedildi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Bu sabah meydana gelen şiddetli depremin ardından, ülkemizin tüm bölgelerinden raporlar hazırlıyoruz. Görünüşe göre herhangi bir can ya da mal kaybı yok." ifadesini kullandı.


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