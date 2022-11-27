Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,754.87
ETH/USDT
1,217.40
BTC/USDT
16,565.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da Limkon Gıda Yeni Üretim Tesisi’nin temel atma töreninde konuşuyor.
logo
Dünya

Ekvator Ginesi’nde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

Ekvator Ginesi’nde oyların yüzde 94,9’unu alan Teodoro Obiang Nguema Mbasogo yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Ahmet Emin Dönmez   | 27.11.2022
Ekvator Ginesi’nde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

Yaounde

Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Faustino Ndong Esono Eyang yaptığı açıklamada, resmi sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminin galibinin, 43 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Obiang olduğunu bildirdi.

Seçime katılım oranının yüzde 98 olduğunu belirten Eyang, Cumhurbaşkanı Obiang’ın oyların yüzde 94,9’unu aldığını duyurdu.

Eyang, diğer adaylardan Sosyal Demokrasi için Birliktelik Partisinin (CPDS) adayı Andres Esono Ondo’nun 9 bin 684, Sosyal Demokrasi Koalisyon Partisinin (PCSD) adayı Buenaventura Monsuy Asumu’nun ise 2 bin 855 oy aldığını aktardı.

Yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahip ülkede 427 bin 661 seçmen Ekvator Ginesi’ni 7 yıl boyunca yönetecek cumhurbaşkanın yanı sıra, milletvekili, senato ve belediye seçimleri için de oy kullanmıştı.

İktidardaki Ekvator Ginesi Demokrat Partisi (PDGE), Meclisteki 100, senatodaki 55 sandalyenin tamamını kazandı.

80 yaşındaki Obiang, 2016'daki seçimlerde oyların yüzde 93,7'sini alarak 5. dönem için cumhurbaşkanı seçilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkıldı
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde zorlu kış şartlarında operasyonlarına devam ediyor
Türkiye ve dünya gündemi
Düzce'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Bakan Soylu: 369 konut acil yıkık ve ağır hasarlı, bu binalar bugünden itibaren yıkılmaya başlandı

Benzer haberler

Ekvator Ginesi’nde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

Ekvator Ginesi’nde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

Cumhurbaşkanının seçilemediği Lübnan'da, ordudan "barış ve istikrarı koruyacağız" açıklaması

Ekvator Ginesi’nde genel seçimler için oy verme işlemi başladı

Lübnan Meclisi yeni cumhurbaşkanını 6. oturumunda da seçemedi

Lübnan Meclisi yeni cumhurbaşkanını 6. oturumunda da seçemedi
Slovenya'nın yeni Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar oldu

Slovenya'nın yeni Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar oldu
Slovenya'da halk, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandık başında

Slovenya'da halk, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandık başında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet