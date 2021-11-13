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Dünya

Ekvador'da cezaevinde çıkan çatışmalarda 68 mahkum hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 68 mahkumun öldüğü, 12 kişi yaralandığı bildirildi.

Sinan Doğan   | 13.11.2021
Ekvador'da cezaevinde çıkan çatışmalarda 68 mahkum hayatını kaybetti

Bogota

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin güneybatısındaki Guayaquil kentine bağlı Litoral Hapishanesi'nde isyan ve çatışma çıktı.

Yetkililer, çatışmalarda ölen mahkumların sayısının 68, yaralı sayısının ise 12 olduğunu kaydetti.

Çatışmaların ve isyanın halen devam ettiği hapishanede polis ve asker de operasyon yürütüyor.

Yapılan aramalarda ciddi miktarda silah ve kesici alet ele geçirildi.

Yetkililerin gün içinde olaylara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Yerel medyaya göre, çatışmanın çeteler arasındaki liderlik mücadelesi ve cezaevi koşullarından kaynaklandığı ileri sürülüyor.

Olağanüstü hal ilan edilmişti

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, 31 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki tüm hapishanelerde 60 günlüğüne "olağanüstü hal" ilan edildiğini duyurmuştu.

Ekvador'da cezaevi sorunu

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.

İki ayrı cezaevinde 23 Temmuz'da mahkumlar arasında çıkan çatışmada 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

En son 29 Eylül'de cezaevinde çeteler arasındaki çatışmada 118 mahkum hayatını kaybetmiş, 80 kişi de yaralanmıştı.


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