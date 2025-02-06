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Dünya

Ege'de artan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini'de emlak fiyatlarının düştüğü iddia edildi

Ege'de son günlerde artan sismik hareketlilikten etkilenen Santorini Adası'nda emlak fiyatlarının düştüğü ileri sürüldü.

Derya Gülnaz Özcan  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Ege'de artan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini'de emlak fiyatlarının düştüğü iddia edildi Fotoğraf: John Liakos/AA

Atina

Yunan basınında yer alan haberlerde, son günlerde sık sık sarsıntıların yaşandığı Ada'da gayrimenkullerini satmak isteyenlerin, ilanlarda verdikleri fiyatları 10 ila 40 bin avro düşürdüğü öne sürüldü.

Öte yandan, Panhelenik Hayvanseverler ve Çevreciler Federasyonu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, üst düzey merkezi ve idari yetkililere Santorini Adası'ndaki hayvanlara ilişkin duydukları endişeyi aktaran bir mektup gönderdiklerini ifade etti.

Sadece birkaç gün içerisinde binlerce kişinin terk ettiği adada, evcil hayvanlar, kümes hayvanları ve binek hayvanlarının çoğunun geride kaldığına işaret edilen mektupta, yetkililerden, sahipleri Ada'yı terk eden hayvanların bakımını üstlenmesi istendi.

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