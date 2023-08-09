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Dünya

ECOWAS'tan Nijer'deki cunta ile bağlantılı isimlere karşı mali yaptırım kararı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta ile bağlantılı isimlere karşı mali yaptırım uygulama kararı aldı.

Adam Abu-bashal  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
ECOWAS'tan Nijer'deki cunta ile bağlantılı isimlere karşı mali yaptırım kararı Fotoğraf: Balima Boureima/AA

Abuja

Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Başkanı olan Bola Ahmed Tinubu'nun Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Ajuri Ngelale, Nijer'deki darbeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ngelale, Tinubu'nun Nijerya Merkez Bankası'nı (CBN) Nijer'deki askeri cuntayı desteklediğine inanılan kişilere mali yaptırımlar uygulaması için yönlendirdiğini belirtti.

Yaptırımları ve etkilenen kişilerin kimliklerini açıklamayan Ngelale, "7 günlük ültimatomun süresinin dolmasının ardından ECOWAS tarafından Nijer'deki askeri cuntaya uygulanan mali yaptırımlara ilişkin önceden var olan uzlaşı pozisyonu üzerinde durdu." dedi.

Ngelale, ayrıca askeri cuntaya verilen 7 günlük ültimatomun Tinubu tarafından alınan kişisel bir karar olmadığını ancak ECOWAS'ın kararı olduğunun altını çizdi.

ECOWAS yeniden toplanıyor

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından ECOWAS, 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti. ECOWAS'ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos gece yarısı itibarıyla dolmuştu.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri operasyon başlatmadı.

ECOWAS, 10 Ağustos'ta Nijerya'nın başkenti Abuja'da yeniden toplanma kararı aldı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

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