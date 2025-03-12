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Dünya

ECOWAS bölgesinde terörle mücadele için kurulan 5 bin kişilik askeri kuvvet göreve başlıyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan terör tehdidine karşı kurulan 5 bin kişilik ihtiyat kuvvetlerinin göreve başlaması kararı aldı.

Adam Abu-bashal  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
ECOWAS bölgesinde terörle mücadele için kurulan 5 bin kişilik askeri kuvvet göreve başlıyor

Abuja

ECOWAS üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları, bölgede artan terör sorunlarını görüşmek üzere Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen 43. ECOWAS Genelkurmay Başkanları Komitesi Olağan Toplantısı'nda bir araya geldi.

Toplantıda, Ekim 2024'te kurulması kararlaştırılan ve bölgede terörle mücadele için hareket halinde olan 5 bin kişilik ihtiyat kuvvetinin göreve başlaması onaylandı.

Nijerya Savunma Bakanı Mohammed Badaru Abubakar, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgede 5 bin kişilik birimin kurulmasının, üye ülkelerin terör tehdidine karşı koyma konusundaki ortak kararlılığı olduğunu söyledi.

Abubakar, bölgede artan terör tehdidine karşı koymak amacıyla ihtiyat kuvvetlerinin göreve başladığını belirterek bu kuvvetle bölgedeki terör sorunlarının sona ereceğini ve güvenliğin sağlanacağını ifade etti.

Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa ise güvenli bir ortam olmadan ekonomik kalkınmanın gerçekleşemeyeceğini belirterek bölgede güvenliğin sağlanması için şartların oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Bölgede serbest dolaşım devam edecek

Öte yandan ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah da Mali, Burkina Faso ve Nijer'in topluluktan ayrılmasına rağmen bu ülke vatandaşlarının bölge içinde serbest dolaşım, yerleşme ve ticaret haklarının devam edeceğini söyledi.

ECOWAS üyesi ülkeler Benin, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Liberya, Nijerya, Sierra Leone, Senegal, Togo ve Cape Verde Cumhuriyeti'nden oluşuyor. Mali, Burkina Faso ve Nijer ise 29 Ocak'ta topluluktan resmen ayrılmıştı.

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