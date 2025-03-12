ECOWAS bölgesinde terörle mücadele için kurulan 5 bin kişilik askeri kuvvet göreve başlıyor
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan terör tehdidine karşı kurulan 5 bin kişilik ihtiyat kuvvetlerinin göreve başlaması kararı aldı.
Abuja
ECOWAS üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları, bölgede artan terör sorunlarını görüşmek üzere Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen 43. ECOWAS Genelkurmay Başkanları Komitesi Olağan Toplantısı'nda bir araya geldi.
Toplantıda, Ekim 2024'te kurulması kararlaştırılan ve bölgede terörle mücadele için hareket halinde olan 5 bin kişilik ihtiyat kuvvetinin göreve başlaması onaylandı.
Nijerya Savunma Bakanı Mohammed Badaru Abubakar, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgede 5 bin kişilik birimin kurulmasının, üye ülkelerin terör tehdidine karşı koyma konusundaki ortak kararlılığı olduğunu söyledi.
Abubakar, bölgede artan terör tehdidine karşı koymak amacıyla ihtiyat kuvvetlerinin göreve başladığını belirterek bu kuvvetle bölgedeki terör sorunlarının sona ereceğini ve güvenliğin sağlanacağını ifade etti.
Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa ise güvenli bir ortam olmadan ekonomik kalkınmanın gerçekleşemeyeceğini belirterek bölgede güvenliğin sağlanması için şartların oluşturulması gerektiğini dile getirdi.
Bölgede serbest dolaşım devam edecek
Öte yandan ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah da Mali, Burkina Faso ve Nijer'in topluluktan ayrılmasına rağmen bu ülke vatandaşlarının bölge içinde serbest dolaşım, yerleşme ve ticaret haklarının devam edeceğini söyledi.
ECOWAS üyesi ülkeler Benin, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Liberya, Nijerya, Sierra Leone, Senegal, Togo ve Cape Verde Cumhuriyeti'nden oluşuyor. Mali, Burkina Faso ve Nijer ise 29 Ocak'ta topluluktan resmen ayrılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.