Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.63
ETH/USDT
1,951.70
BTC/USDT
36,635.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’de sağanak ve fırtına etkili oluyor. Alsancak İskelesinden yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Düsseldorf'ta Filistin halkıyla dayanışma yürüyüşü düzenlendi

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Mesut Zeyrek  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Düsseldorf'ta Filistin halkıyla dayanışma yürüyüşü düzenlendi Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Düsseldorf

Düsseldorf ana tren istasyonu yakınlarında yoğun yağmura rağmen toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları, çeşitli sloganlar içeren dövizler ve öldürülen bebeklerin fotoğraflarını taşıyarak, "Filistin'e özgürlük" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları atarak yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşe, Filistinlilerin yanı sıra Türkler, Almanlar ve diğer milletlerden kişiler de destek verdi.

Bazı göstericilerin protesto amaçlı ağzını bantladığı görüldü.

Burada yapılan konuşmalarda, İsrail hükümetinin Filistin halkına uyguladığı zulüm anlatıldı ve bu zulme sessiz kalıp İsrail'i destekleyen Alman politikacılar eleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'la telefonda görüştü
THY ve Pegasus'tan olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri
Başkentte sağanak etkili oluyor
Müslüman araştırmacılar tüm dünyayı Gazze için acil eyleme çağırdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Başkenti Kudüs olan özgür bir Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır

Benzer haberler

İngiliz halkı "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla bir kez daha sokaklara çıktı

İngiliz halkı "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla bir kez daha sokaklara çıktı

Düsseldorf'ta Filistin halkıyla dayanışma yürüyüşü düzenlendi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 43. gününde şiddetlenerek devam ediyor

Polonya'da yüzlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

Polonya'da yüzlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi
Güney Kore'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenler anısına gösteri düzenlendi

Güney Kore'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenler anısına gösteri düzenlendi
Antalya'da yaşayan Filistinli "Özgür Filistin" temalı çıkartmalar ile İsrail işgalini anlatıyor

Antalya'da yaşayan Filistinli "Özgür Filistin" temalı çıkartmalar ile İsrail işgalini anlatıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet