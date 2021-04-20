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Dünya, Kültür Sanat, Koronavirüs

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Aytmatov'un eşi Maria Aytmatova Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Nazir Aliyev Tayfur   | 20.04.2021
Dünyaca ünlü Kırgız yazar Aytmatov'un eşi Maria Aytmatova Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Bişkek


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de "Selvi Boylum Al Yazmalım" eseri ile tanınan dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 79 yaşındaki eşi Maria Aytmatova tedavi gördüğü hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat etti.

Aytmatova'nın gelini Sabira Aytmatova, sosyal medya hesabından yoğun bakımda olan Maria Aytmatova'nın Bişkek'teki Klinik Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'nde vefat ettiği haberini duyurarak, "Annem nazik ve bilge bir kadındı. Ailemiz için telafisi mümkün olmayan bir kayıp." ifadesini kullandı.

Öte yandan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov yayımladığı mesajında, Maria Aytmatova'nın ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu sadece ailesi ve arkadaşları için değil, hepimiz için büyük bir kayıp. Aytmatov ailesinin tüm akraba ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Maria Aytmatova, dünya çapında Kırgızistan'ı yücelten büyük yazarın hayatında sevgi dolu bir eş ve güvenilir bir arkadaş olmanın yanı sıra şefkatli bir anne, sadık bir eş olarak sonsuza dek hafızamızda kalacaktır."

Eserleri 157 dile çevrilen Cengiz Aytmatov, Mayıs 2008'de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran 2008'de vefat etmişti.

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