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Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Afganistan’da camiye düzenlenen terör saldırısına kınama

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Afganistan'ın Kunduz vilayetinde cuma namazı sırasında camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Muhammed Semiz   | 09.10.2021
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Afganistan’da camiye düzenlenen terör saldırısına kınama Fotoğraf: Zahir Niyazi/AA

Doha

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, terör ve ırkçılığın insani değerlerle bağdaşmadığı, medeniyeti tahrip ettiği ve tüm insanlık için tehdit olduğu belirtildi.

Birliğin, nerede ve ne şekilde olursa olsun terörün her türlüsünü kınadığı aktarılan açıklamada, "Terörün dini yoktur. Sünniler ya da Şiiler veya Müslümanlar ya da gayrimüslimlere ait kutsal yerler arasında ayrım yapmaz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma İslam'a ve diğer dinlere karşı ırkçılık ile nefretin önlenmesi ve toplumsal barışın sağlanması için samimi ve yapıcı iş birliği çağrısında bulunuldu.

Birliğin Genel Sekreteri Ali Karadaği de ibadet yerlerinin hedef alınması ve masumların öldürülmesinin İslam'ın ve diğer tüm dinlerin öğretilerini ihlal eden bir suç olduğunu vurguladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin terörü ve ırkçılığı reddettiğini kaydeden Karadaği, söz konusu saldırıyı "şeriatın yasakladığı büyük günahlardan biri" olarak niteledi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye dün cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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