DEAŞ Afganistan'daki camiye düzenlenen terör saldırısını üstlendi
Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki camiye düzenlenen bombalı terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Ankara
Associated Press'in (AP) haberinde DEAŞ'ın Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye düzenlediği terör saldırısında Şii Hazaraları hedef aldığı belirtildi.
Cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği,143 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.