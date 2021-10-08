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Dünya

DEAŞ Afganistan'daki camiye düzenlenen terör saldırısını üstlendi

Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki camiye düzenlenen bombalı terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Saadet Firdevs Aparı   | 08.10.2021
DEAŞ Afganistan'daki camiye düzenlenen terör saldırısını üstlendi Fotoğraf: Zahir Niyazi/AA

Ankara

Associated Press'in (AP) haberinde DEAŞ'ın Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye düzenlediği terör saldırısında Şii Hazaraları hedef aldığı belirtildi.

Cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği,143 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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