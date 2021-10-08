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Dünya, Çevre

BM'den 'temiz ve sağlıklı çevre insan hakkıdır' kararı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 48'inci oturumunda, temiz çevrenin insan hakkı olduğuna dair tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

Ömer Faruk Yıldız   | 08.10.2021
BM'den 'temiz ve sağlıklı çevre insan hakkıdır' kararı

Cenevre

Cenevre'deki BM ofisinde düzenlenen oturumda Kosta Rika, Maldivler, Fas, Slovenya ve İsviçre'nin sunduğu tasarıya 43 üye ülke evet oyu verirken Rusya, Hindistan, Çin ve Japonya çekimser oy kullandı.

47 üyeli konseyin oy çokluğuyla kabul ettiği tasarıda "temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevrenin insan hakkı olduğuna" karar verildi.

Oturumun ardından yazılı açıklama yapan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, tasarının kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bachelet, Konseyin ilk defa böyle bir karar verdiğine dikkati çekerek, "Bu karar insanları, gezegenimizi, soluduğumuz havayı, içtiğimiz suyu ve yediğimiz yemeği koruma anlamına gelmektedir." dedi.

Alınan kararın fiiliyata geçirilmesi için dünya ülkelerine çağrıda bulunan Bachelet, "Bu kararın, insanlığı ve tabiatı koruyacak dönüşebilir ekonomik, sosyal ve çevre politikalarını tetikleyeceğini temin edebilmek için cüretkar hamleler gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Bachelet, "Çevre koruma eylemleri ve insan hakları savunması arasındaki yanlış ayrımın ötesine geçebilmek için, kazanılan bu ivmeyi geliştirmeliyiz. Her iki hedefe birbirinden bağımsız şekilde ulaşılamayacağı apaçık ortadadır." açıklamasını yaptı.

İskoçya'da kasımda yapılacak 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) değinen Bachelet, oturumda alınan tarihi kararın, COP26'da da benzeri bir yaklaşımı teşvik edici nitelikte olması temennisinde bulundu.

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