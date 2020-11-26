Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 42 milyonu geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 42 milyonu aştı.
Ankara
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Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 42 milyon 31 bin 578 kişi iyileşti.
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.
Hindistan'da 8 milyon 679 bin 138, ABD'de 7 milyon 805 bin 280 ve Brezilya'da 5 milyon 512 bin 847 kişi virüsü yenmeyi başardı.
İyileşenlerin sayısı Rusya'da 1 milyon 660 bin 419'a, Arjantin'de 1 milyon 217 bin 284'e ve Kolombiya'da 1 milyon 174 bin 959'a ulaştı.
Türkiye'de 23 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 385 bin 480 kişi sağlığına kavuştu.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 60,7 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 426 bin 834 kişi hayatını kaybetti.
Dünya genelinde halen tedavi altında 17 milyon 262 bin 89 vaka bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.