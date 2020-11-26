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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 42 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 42 milyonu aştı.

Emre Aytekin   | 26.11.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 42 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 42 milyon 31 bin 578 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 8 milyon 679 bin 138, ABD'de 7 milyon 805 bin 280 ve Brezilya'da 5 milyon 512 bin 847 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 1 milyon 660 bin 419'a, Arjantin'de 1 milyon 217 bin 284'e ve Kolombiya'da 1 milyon 174 bin 959'a ulaştı.

Türkiye'de 23 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 385 bin 480 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 60,7 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 426 bin 834 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde halen tedavi altında 17 milyon 262 bin 89 vaka bulunuyor.

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