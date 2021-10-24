Dolar
9.60
Euro
11.18
Altın
1,792.39
ETH/USDT
4,037.60
BTC/USDT
60,450.00
BIST 100
1,479.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 24 bin 792 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,49, birinci dozda 88,87 oldu.

Muhammed Ali Toruntay   | 24.10.2021
Türkiye'de 24 bin 792 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 403 oldu.

18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,49, birinci dozda 88,87 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 255 bin 712'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 90 bin 575 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24 bin 792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 24 bin 792 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi
TURKOVAC, Faz 3 kapsamında 400'ün üstünde gönüllüye hatırlatma dozu olarak uygulandı
Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 56'ya yükseldi
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 735 bin 378’e çıktı

Benzer haberler

Türkiye'de 24 bin 792 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 24 bin 792 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 56'ya yükseldi

Hamileliğinde Kovid-19'a yakalanan anne bebeğine 1 ay sonra kavuşabildi

Bulgaristan'da 'yeşil sertifika' zorunluluğu tepkilere neden oluyor

Bulgaristan'da 'yeşil sertifika' zorunluluğu tepkilere neden oluyor
Türkiye'de 26 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 26 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 735 bin 378’e çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 735 bin 378’e çıktı