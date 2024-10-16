Dolar
34.24
Euro
37.30
Altın
2,662.08
ETH/USDT
2,593.60
BTC/USDT
66,411.00
BIST 100
8,860.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dünya Bankası kredi verme kapasitesini artıracak yeni adımlarını açıkladı

Dünya Bankası kredi verme kapasitesini artıracak ve alınan kredileri daha uygun fiyatlı hale getirecek finansal önlemleri duyurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Dünya Bankası kredi verme kapasitesini artıracak yeni adımlarını açıkladı

New York

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, asgari öz kaynak-kredi oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürüldüğü ve 30 milyar dolar daha fazla ek finansman sağlanacağı belirtildi.

Hizmet verilen ülkelere daha iyi bir ortak olma çabasıyla, borçların daha kolay geri ödenebilmesi için bazı ücretlerin kaldırıldığı bildirilen açıklamada, küçük ülkelere verilen krediler için daha az ücret alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu adımlar bir araya geldiğinde, Dünya Bankası kredilerini almanın daha kolay, geri ödemenin daha ucuz olacağı vurgulandı.

Dünya Bankasının önceki reformlarına da işaret edilen açıklamada, yeni adımların önceki reformlarla birleştiğinde 10 yıl içinde 150 milyar dolardan fazla ek finansmana olanak sağlayabileceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, bu yeni finansal önlemlerin kredi verme kapasitelerini artıracağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 96'sı yurtlarımıza yerleşti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin açıklama
Esenler'de daha önce boşaltılan binanın çatısında kısmi çökme oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'li Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti
Filistin'in Geleceği Konferansı'nda uluslararası hukukun Filistin'in geleceğindeki rolü ele alındı

Benzer haberler

Dünya Bankası kredi verme kapasitesini artıracak yeni adımlarını açıkladı

Dünya Bankası kredi verme kapasitesini artıracak yeni adımlarını açıkladı

Dünya Bankası: Dünyanın yarısı için yoksulluğu bitirmek bir asırdan fazla sürebilir

Dünya Bankası, Pasifik ekonomilerindeki büyümenin bu yıl yavaşlamasını bekliyor

Dünya Bankası, Çin'in ekonomik büyümesinin gelecek yıl yavaşlamasını bekliyor

Dünya Bankası, Çin'in ekonomik büyümesinin gelecek yıl yavaşlamasını bekliyor
Dünya Bankası ülkelerdeki iş ve yatırım ortamının değerlendirildiği yeni raporunu yayımladı

Dünya Bankası ülkelerdeki iş ve yatırım ortamının değerlendirildiği yeni raporunu yayımladı

TCMB ve Dünya Bankası, "Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık" konferansı düzenledi

TCMB ve Dünya Bankası, "Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık" konferansı düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet