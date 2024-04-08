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Dünya

Dünya Bankası, Afrika ekonomilerinin bu yıl yüzde 3,4 büyümesini bekliyor

Dünya Bankası, Afrika ekonomilerinin 2024'te yüzde 3,4 büyümesinin öngörüldüğünü ancak büyüme hızının yavaş ve yoksulluğun azaltılmasında önemli bir etki yaratma konusunda yetersiz kaldığını bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Dünya Bankası, Afrika ekonomilerinin bu yıl yüzde 3,4 büyümesini bekliyor

Washington

Banka, Afrika ekonomilerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Afrika'nın Nabzı" raporunu yayımladı.

Raporda, Sahra Altı Afrika ekonomilerinde büyümenin toparlanacağı ancak toparlanmanın hala kırılgan olduğu aktarıldı.

Sahra Altı Afrika'da ekonomik büyümenin geçen yıl yüzde 2,6 olduğu anımsatılan raporda, büyümenin bu yıl yüzde 3,4'e 2025'te yüzde 3,8'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, artan özel tüketim ve düşen enflasyonun Sahra Altı Afrika'da ekonomik toparlanmayı desteklediği kaydedildi.

Büyümede öngörülen artışa rağmen bölge ekonomisinin büyüme hızının 2000-2014 dönemindeki büyüme oranının altında kaldığı belirtilen raporda, bunun yoksulluğun azaltılmasında önemli bir etki yaratmak için yetersiz olduğu kaydedildi.

Raporda, belirsiz küresel ekonomik koşullar, artan borç yükümlülükleri, sık sık yaşanan doğal afetler ve artan çatışma ile şiddet nedeniyle toparlanmanın kırılgan olmaya devam ettiğine işaret edilerek, uzun vadeli büyümeyi sürdürmek ve yoksulluğu etkili şekilde azaltmak için derinleşen eşitsizliği ele alacak dönüştürücü politikalara ihtiyaç olduğu vurgulandı.

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