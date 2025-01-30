DSÖ: KDC'nin Goma şehrindeki durum, artan şiddet nedeniyle endişe verici
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasındaki şiddetli çatışmaların devam etmesi nedeniyle Goma kentindeki durumun giderek daha endişe verici hale geldiğini bildirdi.
Cenevre
DSÖ, KDC'de yaşananlara ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.
- BM'ye göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar, yerinden edilenlerin sayısını artırıyor
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, 23 Mart Hareketi ve Ruanda karşıtı protestolar düzenlendi
- BM'den KDC'nin Goma kentindeki insani hakları krizini durdurmak için "acil eylem" çağrısı
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlarını bırakan yetkililer dahil çok sayıda kişi BM tesislerine sığındı
Şiddetin artmasıyla birlikte Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'daki durumun son derece endişe verici olduğu belirtilen paylaşımda, "Buradaki insanlar endişeli." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, bu bölgedeki hastanelerin kapasitesinin çok üzerinde hasta kabul ettiği belirtilerek, insanların tıbbi tedaviye erişim güçlüğü nedeniyle M çiçeği virüsü (Mpox), kolera ve kızamık gibi hastalıkların yayılma riskinin arttığı vurgulandı.
DSÖ'nün, etkilenen bölgelerdeki sağlık ortaklarıyla koordinasyon sağladığına dikkat çekilen paylaşımda, 2 bin yaralı ve 10 bin kolera hastasının tedavisi için malzeme gönderildiği bilgisi paylaşıldı.
KDC'deki çatışmalar
KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılın başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.
Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı, yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi ve Goma Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdi.
Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda iddiaları reddediyor.
KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.
M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.