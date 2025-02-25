DSÖ: Gazze'de 547 binden fazla çocuğa çocuk felci aşısı yapıldı
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'de 22 Şubat'tan bu yana devam eden çocuk felci aşılama kampanyası kapsamında 547 binden fazla çocuğa ulaşıldığını bildirdi.
Cenevre
Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katıldı.
Gazze'de 22 Şubat'ta çocuk felci aşılama kampanyasının başladığını hatırlatan Peeperkorn, "Şu ana kadar 10 yaş altı 547 bin 848 çocuk aşılandı. Bu, aşılanması planlanan 591 bin çocuğun yüzde 92'sinden fazlasını temsil ediyor." dedi.
Peeperkorn, yağmur ve soğuk havaya rağmen ebeveynlerin çocuklarını aşı merkezlerine getirdiğini belirterek mobil sağlık ekiplerinin aktif görev yaptığını bildirdi.
Aşılama kampanyasının Aralık 2024 ve Ocak 2025'te Han Yunus ve Deyr el-Balah'ta toplanan çevresel örneklerinin çocuk felci hastalığının devam ettiğini doğrulmasının ardından başladığını söyleyen Peeperkorn, kampanyayla çocuk felcinin durdurulmasının hedeflendiğini vurguladı.
Peeperkorn, şöyle konuştu:
"Sürdürülebilir barış, sadece çocuk felci kampanyası için değil, aşıyla önlenebilir tüm hastalıklar ve tüm çocukların genel bağışıklıklarını oluşturabilmelerini sağlamak için de hayati önem taşıyor. Ayrıca bu, çocukları önlenebilir hastalıklardan korumak için sağlık hizmetlerine, temiz suya, sanitasyona ve uygun beslenmeye erişim sağlamak için de önemli."
1-24 Şubat tarihlerinde Refah Sınır Kapısı üzerinden 335'i çocuk, 889 Gazzeli hastanın tıbbi tahliyesinin gerçekleştiğini belirten Peeperkorn, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den 6 bin 295 hastanın tahliye edildiğini kaydetti.
Rik Peeperkorn, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de sağlık altyapısının büyük oranda tahrip olduğu ve 722 sağlık tesisinin kısmen ya da tamamen yıkıldığını ifade ederek bunun 1,3 milyar dolarlık ekonomik zarara neden olduğunu söyledi.
Altyapıdaki yıkımla beraber, Gazze'de 1700'den fazla sağlık çalışanının kayıp olarak bildirildiğini ve bunun sağlık hizmetlerinde ciddi kayıplara neden olduğunu aktaran Peeperkorn, "Ayrıca, yaralanmalar, bulaşıcı hastalıklar, yetersiz beslenme ve ruh sağlığı sorunları gibi artan hastalık yükü, genel sağlık ile ilgili kayıpları 3,2 milyar dolar artırdı. Gazze'de toplam ihtiyaçların 7 milyarı doları aştığı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.
Aşılama kampanyasının yarın sona ermesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.