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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ, Gazze Şeridi'nde en az 7 ila 11 bin acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde en az 7 ila 11 bin acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
DSÖ, Gazze Şeridi'nde en az 7 ila 11 bin acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi

Cenevre

Balkhy ve DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörlüğü Acil Durum İletişim Yöneticisi Inas Hamam, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya geldi.

Gazze Şeridi'nde en az 7 ila 11 bin acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Balkhy, "Tahliye edilmesi gereken hastaların özel hastanelerde tedavi görmesi gerekiyor." dedi.

Balkhy, barışın sağlanmaması halinde sağlık açısından son derece zorlu durumların yaşanacağının altını çizdi.

AA muhabirinin, tıbbi tahliyeyi beklerken ölenlerin sayısı hakkındaki sorusunu yanıtlayan Hamam, bu konuda veriye sahip olmadıklarını ve Gazze'deki sağlık bilgi sisteminin "parçalanmış durumda" olduğunu vurguladı.

Hamam, "Tıbbi tahliye için kayıtlı hastaların listesi konusunda Filistin Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde çalışıyoruz ancak tahliye edilmeden önce ölen hastaların sayısı veya durumu hakkında bilgiye erişimimiz yok." diye konuştu.

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