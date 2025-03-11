Dolar
36.55
Euro
39.65
Altın
2,889.46
ETH/USDT
1,891.30
BTC/USDT
79,468.00
BIST 100
10,422.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçıyla tamamlandı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Doha'ya giden İsrail müzakere heyetinin "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisi olmadığı bildirildi

İsrail'in Hamas ile Gazze'de ateşkes müzakerelerini yürütmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gönderdiği müzakere heyetinin, "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisinin olmadığı bildirildi.

Faruk Hanedar  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Doha'ya giden İsrail müzakere heyetinin "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisi olmadığı bildirildi

Kudüs

İsrail devlet televizyonu Kan, İsrail müzakere heyetinin Doha'ya gittiğini ve görüşmelere salı gününün ilk saatlerinde başlanmasının beklendiğini kaydetti.

Haberde, heyetin "savaşı sona erdirme" ve "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisine sahip olmadığı aktarıldı.

Heyette Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch'e iç istihbarat servisi Şin Bet ve İsrail ordusundan yetkililerin eşlik ettiği bildirilen haberde, görüşmelerin ramazan ayı dolayısıyla günün ilk saatlerinde başlayıp gece boyunca devam edeceği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Doha'ya ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan Israel Hayom'un haberinde, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in görüştüğü Hamas yetkililerinin "iyi insanlar" olduğunu söylemesi ve "İsraillilerin neden öfkeli olduğunu anlıyorum ancak biz ABD'yiz. İsrail'in ajanları değiliz. Belirli çıkarlarımız var ve iletişim kurduk. Özel parametrelerimiz vardı." ifadelerinin "müzakerelerde hasara yol açtığı" iddia edildi.

Heyetin öncelikli hedeflerden birinin bu hasarın giderilmesi olacağı öne sürüldü.

ABD'nin Hamas ile doğrudan müzakere etmesi ve Boehler'in açıklamaları Tel Aviv yönetiminin tepkisini çekmiş, Boehler daha sonra yaptığı açıklamada sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından deprem bölgesinde ramazan etkinliği
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Terörsüz Türkiye hedefi) Hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiği kanaatindeyiz
İklim değişikliği, Dünya'nın yörüngesinde uydular için kullanılabilir alanı azaltabilir
İzmir'de belediye otobüsündeki yangın kamerada
X sosyal medya platformunda uzun süreli erişim sorunu yaşandı

Benzer haberler

Doha'ya giden İsrail müzakere heyetinin "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisi olmadığı bildirildi

Doha'ya giden İsrail müzakere heyetinin "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisi olmadığı bildirildi

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının müzakereleri için Doha'ya heyet gönderecek

Katar'daki gökdelenler ramazan ayının sembolleriyle ışıklandırıldı

ABD medyası, Washington yönetiminin ilk kez Hamas'la doğrudan gizli görüşmeler yürüttüğünü iddia etti

ABD medyası, Washington yönetiminin ilk kez Hamas'la doğrudan gizli görüşmeler yürüttüğünü iddia etti
Rusya, Kiev'in barışı sağlamak için müzakere masasına oturma isteğini olumlu karşıladı

Rusya, Kiev'in barışı sağlamak için müzakere masasına oturma isteğini olumlu karşıladı
Katar'daki büyükelçiler, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğince düzenlenen iftarda buluştu

Katar'daki büyükelçiler, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğince düzenlenen iftarda buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet