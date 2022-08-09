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Dünya

Doha'daki Al Jaber kuleleri, Gazze ile dayanışma amacıyla Filistin bayraklarıyla aydınlatıldı

Katar'ın başkenti Doha'nın Lusail bölgesindeki Al Jaber kuleleri, üç gün İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze ile dayanışma amacıyla Filistin bayrağı ile ışıklandırıldı.

Serdar Bıtmez, Muhammed Semiz   | 09.08.2022
Doha'daki Al Jaber kuleleri, Gazze ile dayanışma amacıyla Filistin bayraklarıyla aydınlatıldı

Doha

Doha'daki Al Jaber ikiz kulelerine Filistin bayrağının yanı sıra "Gazze kalbimizde" ifadesi yansıtıldı.

Katar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınamıştı

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

Katar, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıları ilk gününde şiddetle kınadığını duyurmuştu.

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