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Dünya

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da haber alınamayan Türk din görevlisine ilişkin soruşturmayı takip ediyor

Dışişleri Bakanlığı, 6 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Duisburg/Rheinhausen Eyüp Sultan Camisi'nin din görevlisi Fatih Eryılmaz hakkındaki soruşturmanın takip edildiğini bildirdi.

Tuğba Altun  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da haber alınamayan Türk din görevlisine ilişkin soruşturmayı takip ediyor

Ankara

Sosyal medya platformu X'te Dışişleri Bakanlığının destek hesabından yapılan paylaşımda, 6 Kasım'dan bu yana haber alınamayan din görevlisi Eryılmaz'a ilişkin Almanya'da yürütülen soruşturmanın Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Paylaşımda, Türk vatandaşı Eryılmaz'ın bir an evvel sağ salim ailesine kavuşması için gerekli tüm girişimlerde bulunulduğu vurgulandı.

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