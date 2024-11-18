Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da haber alınamayan Türk din görevlisine ilişkin soruşturmayı takip ediyor
Dışişleri Bakanlığı, 6 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Duisburg/Rheinhausen Eyüp Sultan Camisi'nin din görevlisi Fatih Eryılmaz hakkındaki soruşturmanın takip edildiğini bildirdi.
Ankara
Sosyal medya platformu X'te Dışişleri Bakanlığının destek hesabından yapılan paylaşımda, 6 Kasım'dan bu yana haber alınamayan din görevlisi Eryılmaz'a ilişkin Almanya'da yürütülen soruşturmanın Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiği belirtildi.
Paylaşımda, Türk vatandaşı Eryılmaz'ın bir an evvel sağ salim ailesine kavuşması için gerekli tüm girişimlerde bulunulduğu vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.