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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Trabzon Valisi Ustaoğlu ve beraberindeki heyet ile kente yapılacak yatırımlara ilişkin Bakanlıkta düzenlenen protokol imza törenine katılıyor
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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek." dedi.

Behlül Çetinkaya   | 11.03.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edecek

Doha

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da düzenlenen Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edeceğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı." diye konuştu.

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