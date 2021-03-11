Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek." dedi.
Doha
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da düzenlenen Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edeceğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı." diye konuştu.
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