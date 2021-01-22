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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Ömer Tuğrul Çam   | 22.01.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı

Brüksel

Görüşme, Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.

Çavuşoğlu, görüşmeden sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İttifak içinde birlik ve dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Ülkemiz İttifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstleniyor. Afganistan’da ve Irak’ta NATO misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun Brüksel'deki temasları kapsamında gün içinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüşmesi bekleniyor.

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