Dünya

Deutsche Bankın Frankfurt ve Berlin şubelerinde "kara para aklama" şüphesiyle arama yapıldı

Almanya'nın en büyük finans kuruluşlarından Deutsche Bankın Frankfurt ve Berlin'deki merkez şubelerinde, kara para aklama şüphesiyle adli makamlar tarafından arama yapıldığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Deutsche Bankın Frankfurt ve Berlin şubelerinde "kara para aklama" şüphesiyle arama yapıldı

Berlin

Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, federal polisin, Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) yetkilileri ile kara para aklama soruşturmasına yönelik Bankanın Frankfurt ve Berlin şubelerinde arama yaptığı belirtildi.

Açıklamada, devam eden soruşturmaya ilişkin "tedbirler" gerekçe gösterilerek daha fazla ayrıntı verilmedi.

Deutsche Banktan yapılan açıklamada, "Frankfurt Başsavcılığı tarafından Deutsche Bankın şubelerinde bir operasyon yürütüldüğünü teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı. Söz konusu aramanın, kara para aklamayla ilgili olarak Bankanın yetkililere bildirdiği şüpheli işlemleri içerdiği ve Alman makamlarıyla tam bir işbirliği içinde olunduğu kaydedildi.

Soruşturmanın odağında Roman Abramoviç var

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre aramalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkileri nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinde bulunan Roman Abramoviç'in şirketlerini konu alıyor. Deutsche Bank'ın, Abramoviç'e ait şirketlerle ilgili "kara para aklama" şüphesi taşıyan raporları ilgili makamlara sunmakta geciktiği iddia ediliyor.

Adli makamlar, bankanın şüpheli faaliyetleri zamanında raporlamayarak yaptırımların delinmesine veya yasa dışı fonların dolaşımına zemin hazırlayıp hazırlamadığını araştırıyor.

Deutsche Bank ve "kara para aklama" iddiaları

Deutsche Bank, kara para aklama faaliyetlerini yeterince incelemediği ve şüpheli işlem raporlarını geç sunduğu iddialarıyla Alman denetim otoritelerinin markajında kalmaya devam ediyor. Nisan 2022'de de benzer bir operasyonla karşılaşan bankaya BaFin tarafından, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeledeki ilerlemeyi izlemek üzere geçici bir özel temsilci atanmıştı. Atama kararı, bankanın finansal güvenlik protokollerindeki aksaklıkları giderme sürecini yerinde denetlemeyi amaçlıyor.

Öte yandan, baskın haberinin duyulmasının ardından, bankanın hisseleri Frankfurt Borsasında yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

