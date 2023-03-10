Depremlerde 31 yakınını kaybeden İdlibli Habib yaşadığı acıyı anlatmakta zorlandı
Kahramanmaraş merkezli depremde Suriye'nin kuzeyindeki Afrin’de ailesinden 31 kişiyi kaybeden Habib Habib yaşadığı derin acıların üstüne mülk sahiplerinin istismarına maruz kaldı.
Afrin
Suriye’nin kuzeyindeki Afrin ilçesi Cinderes beldesi, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en fazla etkilenen yerleşimlerin başında geliyor.
Habib 3 çocuğu ve eşiyle Esed rejimi saldırıları sonrası İdlib’in güneyindeki Marrethırme köyünden 3 yıl önce Cinderes beldesine göç etti.
Cenderes beldesinde Habib’in ailesiyle yaşadığı bina 6 Şubat sabahı artçı sarsıntıların da etkisiyle yıkıldı.
Ailesini güvenli bir yere alarak kardeşlerinin, akrabalarının yaşadığı binalara giden Habib depremin etkisiyle ailesinin çoğunun enkaz altında kaldığına şahit oldu.
Uzun uğraşlar sonucu ailesinin bir kısmını günler sonra enkaz altından kurtaran Habib; abisi, ablası ve halası dahil 31 yakınını depremde kaybetti.
Yaşadığı evden bir parça eşyayı dahi sağlam çıkaramayan Habib, ailesinden kurtulanlarla yardım kuruluşlarının sağladığı çadırlarda yaşamını sürdürüyor.
Binalardan uzakta bir yerde çadır kurmak isteyen Habib, mülk sahibinin kullanım bedeli olarak kira istemesiyle ikinci şoku yaşadı.
Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarıyla evini ve eşyalarını kaybeden Habib deprem dolayısıyla hem ailesinden birçok kişiyi hem de mülkünü yitirdi.
Allah’a şükrünü eda eden Habib, Suriye’de mülk sahiplerinin savaşzede ve depremzedelerin yaşadığı durumları suistimal etmelerinden yakındı.
Deprem günü yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Habib Habib beldede ailesinin çoğunun kaldığı 5 katlı binanın depremden dolayı çöktüğünü söyledi.
Akrabalarının cesetlerine ancak depremin dördüncü gününde ulaşmaya başladığını anlatan Habib "Ailemden o kadar kaybım var ki inan isimlerini hatırlamakta güçlük çekiyorum." dedi.
Kaybettikleri yakınları nedeniyle travma yaşadığını belirten Habib "Ailenin büyüğü benim. Kardeşim ve kız kardeşim bana çocuklarının nerede olduğunu soruyor. Şehittir, cennette diyorum. Çadıra girmiyorum artık. Kaldıramıyorum sorularını." diye konuştu.
“8 aile 3 çadırda yaşıyor”
Habib, Marrethırme’den Cinderes’e yerinden edilirken durumun kötü olduğunu, depremdeki maddi ve manevi kayıplarla daha da kötüleştiğini ifade etti.
"8 aile 3 çadırda yaşıyor. Arazi sahibi 200 dolar kira istedi." diyen Habib, Sivil Savunma ekiplerinin enkazlarının kaldırmasını beklediğini, temizlenen alanda çadırları kuracağını dile getirdi.
Depremi istismar ederek evlerin kiralarını fahiş şekilde artıranları kınayan Habib, "Bu gibi durumda bile suistimal ediliyoruz. Evlerin enkazları kaldırılınca çadırlarımızı orada kuracağız." dedi.
Depremden önce çalışarak ailesinin geçimini sağladığını, kimseye muhtaç olmadığını belirten Habib, "Şu an yardımlarla yaşıyoruz. Boynumda yetim, engelli var. Bir eşya çıkarmadım. Ekmek bulmakta zorlanıyoruz bazen ama elhamdülillah." diye konuştu.
Göç verilerine ilişkin çalışmalar yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü verilerine göre, depremde Cinderes belde ve kırsalında 3 bin aşkın bina yıkıldı veya ağır hasar gördü, 1354 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.