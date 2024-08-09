Dolar
33.55
Euro
36.67
Altın
2,427.19
ETH/USDT
2,612.50
BTC/USDT
60,548.00
BIST 100
10,098.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Delta Hava Yolları, küresel yazılım sorunu nedeniyle gelir kaybının 380 milyon dolar olacağını öngördü

ABD merkezli Delta Hava Yolları, CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu nedeniyle doğrudan gelir kaybının 380 milyon dolar olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Delta Hava Yolları, küresel yazılım sorunu nedeniyle gelir kaybının 380 milyon dolar olacağını öngördü

Washington

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, küresel yazılım sorununun Delta'nın operasyonlarını aksattığı ve 5 günde yaklaşık 7 bin uçuşun iptal edilmesine neden olduğu aktarıldı.

Söz konusu olayın doğrudan gelir kaybının ise eylülde sona erecek çeyrekte 380 milyon dolar olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Delta Üst Yöneticisi (CEO) Ed Bastian, konuya ilişkin açıklamasında, bu uzunlukta ve büyüklükte bir operasyonel aksamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bastian, "Kesinti nedeniyle oluşan en az 500 milyon dolarlık zararın tazmini için CrowdStrike ve Microsoft'a karşı yasal taleplerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın güncellemesiyle Microsoft işletim sistemi arasındaki kopukluk nedeniyle birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorunu, 19 Temmuz'dan itibaren dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

Microsoft, küresel yazılım sorununun 8,5 milyon Windows cihazını etkilediğinin tahmin edildiğini bildirmişti.

Küresel yazılım sorununun en çok etkilediği sektörlerden birisi havacılık, küresel bazda en olumsuz etkilenen şirket de ABD merkezli Delta Hava Yolları olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de
SGK'dan, GSS prim borçlarına ilişkin "yanıltıcı IBAN numaralı SMS'ler" hakkında uyarı
MSB'den şehit Jandarma Astsubay Kalaz için başsağlığı mesajı
Emine Erdoğan, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olan BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesi Yunus'u tebrik etti
Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Delta Hava Yolları, küresel yazılım sorunu nedeniyle gelir kaybının 380 milyon dolar olacağını öngördü

Delta Hava Yolları, küresel yazılım sorunu nedeniyle gelir kaybının 380 milyon dolar olacağını öngördü

Delta Hava Yolları CEO'su, küresel yazılım sorununun şirkete maliyetinin 500 milyon dolar olduğunu söyledi

CrowdStrike kaynaklı küresel yazılım sorunu uçuşlarda rekor seviyede gecikme ve iptallere neden oldu

CrowdStrike: Yazılım sorunundan etkilenen Windows sistemlerinin yüzde 97'si tekrar çevrim içi

CrowdStrike: Yazılım sorunundan etkilenen Windows sistemlerinin yüzde 97'si tekrar çevrim içi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet