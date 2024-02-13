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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Danimarkalı Bakan Jorgensen: UNRWA, Gazze'deki siviller için hayati önem taşımaya devam ediyor

Danimarka Kalkınma İşbirliği ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'de yaşayan siviller için önemini koruduğunu belirtti.

Zeynep Katre Oran  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Danimarkalı Bakan Jorgensen: UNRWA, Gazze'deki siviller için hayati önem taşımaya devam ediyor

Ankara

Danimarka Dışişleri Bakanlığınca X sosyal medya platformunda, Jorgensen'in, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklama paylaşıldı.

Açıklamaya göre, Jorgensen, İsrailli yetkililerin, bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddialarına karşı "tam ve şeffaf" bir inceleme yürütülmesi gerektiğini belirterek, "UNRWA, (Gazze'deki) ihtiyaç sahibi siviller için hayati önem taşımaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin, UNRWA personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

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