Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı New York'ta 'Türk Günü Yürüyüşü' düzenledi
New York
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta, ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla ilk olarak 1981'de düzenlenen ve sonraki yıllarda geleneksel hale gelen "Türk Günü Yürüyüşü" düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu yıl 39'uncusu düzenlenen yürüyüşte Türk-Amerikan halkına hitap ettiği video mesajında, "Türkiye başta olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan dahil Türk dünyasından binlerce kişinin katıldığı bu yürüyüşün gelenekselleşmesi bizim için son dereceli anlamlı ve değerli." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını katılımcılara ileten Altun, "Vatanımızdan uzakta yaşadığımız yerlerde, ülkemizin sesini, kültürünü, değerlerini yaşatmak ve yansıtmak gerçekten çok kıymetli. Biz ana vatanıyla bağını koparmayan, güçlü bağlarını devam ettiren Türk-Amerikan toplumunun her bir mensubunu, milletimizin bir temsilcisi ve adeta 'vatandaş diplomat' olarak telakki ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Altun, Amerika'daki Türklerin sivil toplum ve siyaset hayatında daha etkin rol almasını her zaman desteklediklerini belirtti.
"Ay Yıldızla Yüzüncü Yıla" teması
İletişim Başkanlığının desteğiyle gerçekleştirilen yürüyüşün bu yılki temasının "Ay Yıldızla Yüzüncü Yıla" olarak belirlendiğini kaydeden Altun, "Türk Günü Yürüyüşü gibi etkinlikler de Amerika'daki Türk varlığının yanı sıra birlik ve beraberliğimizin, dayanışma ve bağlılığımızın bir göstergesi oluyor. Ayrıca bu etkinliklerin, içinde yaşadığınız Amerikan toplumuna ülkemizin zenginliklerini tanıtan, milletimizin sesini ulaştıran bir fonksiyonu da bulunuyor." diye konuştu.
Altun, "New York caddelerinin, Manhattan sokaklarının bugün bir kez daha ay yıldızlı bayraklarımızla kırmızı beyaza büründüğünü görmekten büyük mutluluk ve iftihar duyuyoruz." dedi.
Fahrettin Altun, New York Başkonsolosluğu, Washington Büyükelçiliği, Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu başta olmak üzere yürüyüşün düzenlenmesine katkı sağlayan tüm dernek ve kuruluşlara teşekkür etti.
Yürüyüş coşkuyla gerçekleştirildi
Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliğinin sağlanması açısından önem taşıyan Türk Günü Yürüyüşü, Manhattan'ın ünlü Madison Caddesi'nden başlayarak, çeşitli dernek ve kuruluşlara ait tören araçlarının resmi geçişine sahne oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Takımı, yürüyüşte en çok ilgi çeken ekip oldu. Mehter takımının geçişini bazı ABD'li vatandaşlar da ilgiyle izledi.
Yürüyüşün en kalabalık konvoyunu ise 38 yıl aradan sonra Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Trabzonsporlu taraftarlar oluşturdu.
Bordo mavililerin yanı sıra Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi diğer Türk futbol takımları kalabalık taraftarlarıyla geçitte protokolü selamladı.
Geçit töreninde, Türk Hava Yolları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ABD'deki Türk okullarının yanı sıra Azerbaycan ve KKTC başta olmak üzere Türk soydaş ve akraba topluluklar yer aldı.
Madison Caddesi'ne kurulan protokol tribününde, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanı sıra Türkiye'den gelerek yürüyüşe katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve diğer davetliler hazır bulundu.
Kutlamalar festival alanında devam etti
Etkinliğin ikinci etabı Dag Hammarskjold parkında devam ederken festivalde konuşan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, "Amacımız Türk kimliğimizi koruyup yeni nesillere aktarmak." dedi.
Yürüyün festival bölümünün gerçekleştiği Manhattan 2. Cadde 47. sokak kesişimindeki Dag Hammarskjold'da Türk Amerikan toplumuna hitap eden Mercan, "Amacımız Türk kimliğimizi koruyup yeni nesillere aktarmak, Bu yürüyüş sayesinde birlik ve beraberliğimiz güçlenecek. Etkinliğin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm derneklerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Mercan, ABD'de doğup büyüyen Türk çocuklarının Türkçe öğrenmesi için Türkiye'den Türkçe öğretmenler getirdiklerini ve okullarda görevlendirdiklerini belirtti.
New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de son 10 yılın en görkemli Türk Yürüyüşünün gerçekleştiğine işaret ederek, “Son dönemdeki en önemli yürüyüşü hep birlikte gerçekleştirdik.Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünde, gelecek sene daha fazlasını yapacağız. Bugün buradaki görkemli yürüyüşü tertipleyen herkese tek tek teşekkür ederim.” ifadesini kullandı.
Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkanı Zarifçe Muradoğlu ise "Bizi bugünlere taşıyan atalarımıza teşekkür ediyoruz. Gazi ve şehitlerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Bu yürüyüş birlik ve beraberliğimizin önemli göstergesi olmuştur. Bu oluşuma destek verenlere teşekkür ediyorum.“ diye konuştu.
Festivale katılım büyük oldu
İletişim Başkanlığının destek ve koordinasyonuyla gerçekleşen etkinliğin hem yürüyüş hem de festival kısmına Türk Amerikan toplumunun ilgisi büyük oldu.
Kovid-19 salgını döneminde yapılamadığı için özlenen etkinliğe bu sene ilgi büyük olurken resmi kaynaklara göre yürüyüş ve festival alanında 5 bine yakın kişi toplandı.
Dag Hammarskjold parkındaki festival alanına gelen New York Belediye Başkanı Eric Adams da Türk Amerikan toplumuna sevgi ve dostluk gösterisinde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Takımı tarafından marşlar sonrasında, Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla Selçuk Üniversitesi halk oyunları ekibi ve İzmir Dans Sanat Halk Dansları topluluğu Türk folklor kültüründen örnekler sundu.
New York'ta 39. "Türk Günü Yürüyüşü" kutlamaları programının finalinde sahneye çıkan şarkıcı Hande Yener, festival katılımcılarına coşkulu anlar yaşattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.