Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve eşi, Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve eşi Hümeyra Şahin Oktay, Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine katıldı.

Zuhal Demirci, Behlül Çetinkaya  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve eşi, Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine katıldı

Londra

Oktay ve eşi, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westminster Abbey Kilisesi'ndeki taç giyme töreninde Türkiye'yi temsilen yer aldı.

Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine Kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, ünlü isimler ve hayır kurumu temsilcileri olmak üzere 2 bin 200'den fazla davetli iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İngiltere Kralı 3. Charles'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık Kralı 3. Charles'ın taç giyme törenine katıldık. Kral 3. Charles'a, Kraliyet ailesi, Birleşik Krallık halkı ve hükümetine tebriklerimi sunuyor, yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da güçleneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıktı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından aynı gün yaptığı açıklamada, Charles'ın tahta geçerek "İngiltere Kralı" olduğunu duyurmuştu.

Kraliçe'nin 73 yaşındaki oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu, 10 Eylül 2022'de başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı yarın açılıyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İzmir'de TCG Anadolu'ya ziyaretçi ilgisi sürüyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve eşi, Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve eşi, Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine katıldı

Kral 3. Charles'ın taç giyme törenini protesto eden monarşi karşıtı grubun lideri gözaltına alındı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni hem geleneği hem bugünü yansıtacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijitalleşme süreçlerine destek vermeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijitalleşme süreçlerine destek vermeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye tek yumruk olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye tek yumruk olmaya devam edecek
Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisinin TÜRKPA'ya "gözlemci" üye olmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi

Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisinin TÜRKPA'ya "gözlemci" üye olmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet