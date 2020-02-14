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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır." dedi.

14.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır Fotoğraf: Erçin Top/AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır." dedi. 

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