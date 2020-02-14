Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han ortak basın toplantısı düzenledi.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/L4z7uuPbdJ— AA Canlı (@AACanli) February 14, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır." dedi.
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