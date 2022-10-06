Dolar
18.59
Euro
18.20
Altın
1,712.79
ETH/USDT
1,363.80
BTC/USDT
20,011.00
BIST 100
3,553.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda FK Rigas Futbola Skola ile oynadıkları maçın ardından Skonto Stadında basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Truss ve Hollanda Başbakanı Rutte ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da İngiltere Başbakanı Liz Truss ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile sohbet etti.

Mehmet Tosun, Barış Gündoğan   | 06.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Truss ve Hollanda Başbakanı Rutte ile sohbet etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag Kalesi'ndeki toplantı kapsamında İngiltere Başbakanı Truss ve Hollanda Başbakanı Rutte ile sohbet etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 4 zanlı tutuklandı
Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 12 maddesi daha kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da İsveç Başbakanı Andersson ile görüştü
65+ Yaşlı Hakları Derneğinden "yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulduğu" iddialarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'dan ayrıldı

İsveç Başbakanı Andersson: Erdoğan ile iyi bir diyalog gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Truss ve Hollanda Başbakanı Rutte ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Truss ve Hollanda Başbakanı Rutte ile sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da İsveç Başbakanı Andersson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da İsveç Başbakanı Andersson ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet