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Dünya

CrowdStrike: Yazılım sorunundan etkilenen Windows sistemlerinin yüzde 97'si tekrar çevrim içi

Siber güvenlik şirketi CrowdStrike, küresel yazılım sorunundan etkilenen Windows sistemlerinin yüzde 97'sinden fazlasının tekrar çevrim içi hale geldiğini bildirdi.

Nuran Erkul Kaya  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
CrowdStrike: Yazılım sorunundan etkilenen Windows sistemlerinin yüzde 97'si tekrar çevrim içi

Londra

Şirketten yapılan açıklamada, CrowdStrike'ın içerik güncellemesindeki bir aksaklık nedeniyle geçen hafta cuma günü birçok işletmenin sistemlerini etkileyen küresel yazılım sorununa ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, haftalık karşılaştırma yapıldığında, içerik güncellemesi öncesine kıyasla Windows sistemlerinin yüzde 97'sinden fazlasının tekrar çevrim içi hale geldiği, kalan sistemlerin çevrim içi hale getirilmesi için ekibin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Şirketin daha önce yaptığı açıklamada, güncellemeleri hatalara karşı kontrol etmek amacıyla kullanılan kalite kontrol aracındaki bir hatanın kusurlu güncellemenin yayınlanmasına neden olduğu aktarılarak, "İçerik doğrulayıcıdaki bir hata nedeniyle iki şablon örneğinden biri, sorunlu içerik verileri içermesine rağmen doğrulamayı geçti." ifadesi kullanılmıştı.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın güncellemesiyle Microsoft işletim sistemi arasındaki kopukluk nedeniyle birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorunu, cuma gününden itibaren dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

Microsoft, küresel yazılım sorununun 8,5 milyon Windows cihazını etkilediğinin tahmin edildiğini bildirmişti.

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