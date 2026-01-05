Dolar
Dünya

CNN: ABD Başkan Yardımcısı Vance'in evinde çıkan olayın ardından 1 kişi gözaltına alındı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ohio eyaletindeki evinde adli bir olay yaşandığı ve 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Dildar Baykan Atalay  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
CNN: ABD Başkan Yardımcısı Vance'in evinde çıkan olayın ardından 1 kişi gözaltına alındı

Ankara

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'in bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre, Vance'in Ohio'daki evinde adli bir olay meydana geldi.

Güvenlik güçlerinin olay yerine intikal etmesinin ardından 1 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu kişinin eve girmediği belirtilirken, Vance ailesinin de olay esnasında evde olmadığı aktarıldı.

Gözaltına alınan kişinin Vance ailesini hedef alıp almadığı soruşturuluyor.

Öte yandan, yerel basındaki görüntülerde evin camlarının kırık olduğu görülürken, olayın mahiyetine dair detaylar henüz kesinleşmedi.

CNN: ABD Başkan Yardımcısı Vance'in evinde çıkan olayın ardından 1 kişi gözaltına alındı

CNN: ABD Başkan Yardımcısı Vance'in evinde çıkan olayın ardından 1 kişi gözaltına alındı

