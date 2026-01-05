CNN: ABD Başkan Yardımcısı Vance'in evinde çıkan olayın ardından 1 kişi gözaltına alındı
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ohio eyaletindeki evinde adli bir olay yaşandığı ve 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'in bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre, Vance'in Ohio'daki evinde adli bir olay meydana geldi.
Güvenlik güçlerinin olay yerine intikal etmesinin ardından 1 kişi gözaltına alındı.
Söz konusu kişinin eve girmediği belirtilirken, Vance ailesinin de olay esnasında evde olmadığı aktarıldı.
Gözaltına alınan kişinin Vance ailesini hedef alıp almadığı soruşturuluyor.
Öte yandan, yerel basındaki görüntülerde evin camlarının kırık olduğu görülürken, olayın mahiyetine dair detaylar henüz kesinleşmedi.