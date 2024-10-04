Dolar
34.26
Euro
37.60
Altın
2,649.22
ETH/USDT
2,385.70
BTC/USDT
61,533.00
BIST 100
8,948.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST 2024 etkinliğinde konuşuyor
logo
Dünya

Çin'in Liaoning uçak gemisi Filipinler'in doğusunda tatbikat yaptı

Çin'in Liaoning uçak gemisinin, Filipinler ile gerilimlerin yaşandığı dönemde ülkenin doğusundaki Filipin Denizi'nde tatbikat yaptığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Çin'in Liaoning uçak gemisi Filipinler'in doğusunda tatbikat yaptı

Pekin

Japonya Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 18 Eylül'de Tayvan'ın doğusundaki Yonaguni ve Iriomote adalarının arasından geçerken Japonya'nın "bitişik bölgesi" olan sularda seyreden uçak gemisinin, 4 muhrip ve bir hızlı destek gemisinden oluşan harp filosuyla bölgede faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, 20-21 Eylül'de Japonya'nın en güney noktası Okinotorishima Adası'nın yakınından geçen uçak gemisinin, 1 Ekim'e kadar Filipin Denizi'nde kaldıktan sonra Filipinler'in Mindanao Adası açıklarından güneydeki Celebes Denizi'nde hareket ettiği bilgisi verildi.

Tatbikat kapsamında 20-26 Eylül'de gemilerden 410 uçuş gerçekleştirildiği, 27 Eylül ile 1 Ekim arasında savaş uçakları ve helikopterlerin 220 iniş ve kalkış yaptığının gözlendiği kaydedildi.

Liaoning'in bölgedeki manevraları, ABD deniz piyadelerinin Filipinler ile ortak askeri tatbikata hazırlandığı dönemde yapması dikkati çekti. ABD deniz piyadelerinin Güneydoğu Asya Dönüşümlü Kuvveti, Filipinler ordusunun "Sama Sama 2024" ve "Kamadang 8" tatbikatlarına katılmak üzere Filipinler'e gitmişti.

Çin ile Filipinler arasında son dönemde Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgelerde gemilerin çarpışmasına varan sürtüşmeler yaşanıyor.

ABD ile Filipinler'in 1951 tarihli Karşılıklı Savunma Anlaşması, taraflardan birine yönelik saldırıya diğerinin karşılık vermesini gerektireceğinden Filipinler ile Çin arasındaki gerilim, ABD'nin de dahil olacağı çatışmaya dönüşme riski taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığında yeni dava görülmeye başlandı
Bartın'da vahşi depolama alanının dolması nedeniyle yola dökülen çöpler kaldırılıyor

Benzer haberler

ABD'de istihdam eylülde beklentileri aştı

ABD'de istihdam eylülde beklentileri aştı

Çin'in Liaoning uçak gemisi Filipinler'in doğusunda tatbikat yaptı

Uzayda mahsur kalan 2 astronot Dünya'ya dönmeyi bekliyor

AB ülkelerinden "Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek vergi getirilmesine" destek

AB ülkelerinden "Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek vergi getirilmesine" destek
Biden'ın, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine olası saldırısına yorumu "Şu anda bunu tartışıyoruz" oldu

Biden'ın, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine olası saldırısına yorumu "Şu anda bunu tartışıyoruz" oldu
ABD'de Helene Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 200'e yükseldi

ABD'de Helene Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 200'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet